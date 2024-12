​"Fənərbaxça"dan ilin transferi - Madridin ulduzunu ala bilərlər

"Fənərbaxça" “Atletiko Madrid”in futbolçusu Antuan Qrizmannı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, lider “Qalatasaray”dan geridə olan klub, azarkeşlərə ulduz futbolçu hədiyyə etmək istəyir. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, Antuan Qrizmann bundan əvvəl də "Fənərbaxça"nın transfer siyahısında yer alıb. Lakin həmin vaxt transferi reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Türkiyə klubunun yenidən Qrizmannı transfer etməyə çalışdığı irəli sürülür.

Qeyd edək ki, 2014-cü ildə "Real Sosyedad"dan 30 milyon avro qarşılığında "Atletiko Madrid"ə gedən Qrizmann, 2019-cu ildə 120 milyon avroya "Barselona"ya transfer olunub. Burada istədiyi kimi çıxış edə bilməyən Qrizmann 2021-ci ildə icarə əsasında "Atletiko Madrid"ə qayıdıb və yenidən 22 milyon avro qarşılığında Madrid komandasına transfer olunub.

