Badminton üzrə Azərbaycan çempionatı 50 illik fasilədən sonra yenidən Xankəndidə keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, b u barədə federasiyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Dekabrın 21-də startı veriləcək yarışın final görüşləri Xankəndi şəhəri 4 saylı tam orta məktəbdə baş tutacaq.

Oyunlar saat 12:00-da başlayacaq.

