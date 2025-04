“Apple” Trampın qərarına görə 250 milyard dollar zərər etdi

ABŞ Prezidenti Donald Trampın elan etdiyi yeni tarif paketi dünya birjalarında iqtisadi nizamı pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Apple” şirkətinin səhmlərində də böyük eniş yaşanıb. Texnologiya nəhənginin səhmlərinin dəyəri Nyu-York birjasında 8,5 faiz ucuzlaşıb. Məlumata görə, “Apple” şirkətinin dəyəri 3,37 trilyon dollardan 3,12 trilyon dollara düşüb. Bu, şirkətin 250 milyard dollardan çox dəyər itirməsinə səbəb olub. Bildirilir ki, Trampın elan etdiyi yeni tariflər “Apple” şirkətinin Çin, Tayvan, Hindistan və Vyetnamdakı istehsal mərkəzlərinə və təchizatçılarına təsir edəcək.

Tariflərin iPhone, iPad, Mac və şirkətin digər aksesuar modellərini əhatə edə bilər. Analitiklər, “Apple”in istehsalının 90 faizindən çoxunun Çində istehsal olunduğunu və bu məhsulların ABŞ-yə ixrac edilərkən ümumilikdə 54 faizə qədər gömrük rüsumuna məruz qalacağını bildirib.

