Millinin məşqçisi qələbəni şərh etdi

Qızlar xarakter və istək göstərməklə yanaşı, gözəl futbol oynadılar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Siyasət Əsgərov UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində səfərdə Litva yığmasına 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyun barədə danışarkən deyib.

Mütəxəssis qalib gəldikləri üçün sevincli olduqlarını bildirib:

“Şükür ki, qələbə qazandıq. Qol buraxmadan bunu etmək çox önəmli idi. Üç komandalı qrupdayıq, sonda qrup birincisini top fərqi müəyyənləşdirə bilər. Rəqibin zəif və güclü cəhətlərini bildiyimiz üçün oyunu buna uyğun qurmuşduq. Meydanda hər şeyi düzgün etdiyi üçün komandamıza təşəkkür edirəm.

Məqsədimiz qol buraxmadan qələbə qazanmaq idi ki, bunu reallaşdırdıq. Bu qalibiyyət münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bizi indi Monteneqroya qarşı çox vacib səfər oyunu gözləyir. Həmin matçdan da maksimum nəticə ilə qayıtmağa çalışacağıq".

Baş məşqçi görüşün 42-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə almasına münasibət bildirib:

“Hakimləri heç cür başa düşə bilmədim. Ehtiyat hakim epizoda çox uzaq idi. Rəqibin oyunçusu Nigar Mirzəliyevanı arxadan vurdu, hakim bunu görmədi. Hiss etdim ki, gərginlik yaranacaq, futbolçuları sakitləşdirmək üçün meydana girmək məcburiyyətində qaldım. Hakim bunu fərqli formada başa düşdüyündən, mənə qırmızı vərəqə göstərdi. Halbuki bunu etməsəydim, gərginlik arta bilərdi”.

Qeyd edək ki, C Liqasının 4-cü qrupunda yer alan millimiz növbəti oyununu aprelin 8-də səfərdə Monteneqro yığmasına qarşı keçirəcək.

