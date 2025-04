Avropa nəhəngi Ardanı istəyir - Türk futbolçu Ançelotti şərtini irəli sürdü

“Liverpul” Arda Güleri transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilislər türk futbolçunu heyətə cəlb etmək üçün transfer şərtlərini nəzərdən keçirir. “CaughtOffside”də dərc edilən xəbərə görə, Arda “Real”da tez-tez forma şansı əldə edə bilmədiyi üçün klubdan gedə bilər. İddia edilir ki, Karlo Ançelotti “Real”da qalacağı təqdirdə Arda başqa kluba transfer olmağa üstünlük verəcək. Bildirilir ki, “Aston Villa” da Ardanı transfer etməkdə maraqlıdır. Məlumata görə, “Real Madrid” Arda Güleri satmaq istəsə də, oyunçuya nəzarəti əlində saxlamaq istəyir.

Buna görə də, “Real” futbolçunu icarə əsasında və ya geri almaq bəndi ilə göndərmək istəyir.

