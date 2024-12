Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan Moskvaya gedib.

Metbuat.az Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, Ermənistan-Rusiya İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasında iştirak edəcək.

