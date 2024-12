Sarayda yaşayış binasındakı yanğın söndürüldü - VİDEO / YENİLƏNİB

Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yaşayış binasında başlayan yanğın məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəsəbədəki "Saray" MTK-ya daxil olan çoxmərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsində başlayan yanğın tam söndürülüb.

Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində yaşayış binası yanır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yanğın qəsəbədəki "Saray" MTK-ya daxil olan çoxmərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsində başlayıb.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) yanğınsöndürmə briqadaları cəlb olunub.

