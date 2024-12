İlin son turuna start verilir - Premyer Liqa

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasında ilin son turuna start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, XVIII turun açılış matçında “Sumqayıt” “Kəpəz”in qonağı olacaq. Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək görüş saat 16:00-da başlayacaq. Matçın baş hakimi Kamal Umudlu olacaq.

Hazırda “gənclik şəhəri” təmsilçisi turnir cədvəlində 19 xalla 6-cı, aktivində 10 xalı olan Gəncə klubu isə 9-cu pillədə qərarlaşıb.

20 dekabr

16:00.“Kəpəz” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Əkbər Əhmədov

VAR: Tural Qurbanov

AVAR: Asiman Əzizli

Tovuz şəhər stadionu

21 dekabr

16:00.“Turan Tovuz” – “Neftçi”

18:30.“Səbail” – “Zirə”

22 dekabr

14:00. “Şamaxı” – “Sabah”

16:30. “Qarabağ” – “Araz-Naxçıvan”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.