Nazirlər Kabinetinin İdarə müdirindən külli miqdarda hədə-qorxu ilə pul tələb olunub

Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin müdiri Hikmət Xəlilovdan külli miqdarda pul tələb olunub.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, Xələfov Vahid Əlisafa adlı şəxs Hikmət Xəlilovdan xüsusi külli miqdarda pul tələb etdiyi üçün barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.4-cü və 322-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

Vahid Xələfov barəsində cinayət işinin istintaqı başa çatdırılaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Cinayət işi hakim Azad Məcidovun icraatına verilib.

İş üzrə zərərçəkən şəxs qismində tanınan Hikmət Xəlilov Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin müdiridir. Cinayət işi üzrə tələb olunan pulun 1 milyon manatdan çox olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.