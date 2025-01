Azərbaycanda inflyasiya azalacaq - BMT

BMT Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2025-ci il üçün 3,6 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu proqnoz təşkilatın “2025-ci il üçün Dünya İqtisadi Vəziyyəti və Perspektivləri” (World Economic Situation and Prospects 2025) hesabatında öz əksini tapıb.

BMT-nin hesablamalarına görə, 2024-cü ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2023-cü ildəki 8,8 %-dən 3,7 %-ə qədər azalıb.

Təşkilat ölkədə inflyasiyanın 2026-cı ildə 3,1 %-ə qədər azalacağını gözləyir.

Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi 2024-cü il üçün orta illik inflyasiyanı 2,7 %, 2025-ci il üçün 4,6 %, 2026-cı il üçün isə 4 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

