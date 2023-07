Bu üç bürcü maddi problemlər gözləyir

Kimisini fırıldaqçılar aldada bilər, kimisi işdən qovulmağa bir addım qalmış olacaq, kimisi isə düşünmədən pulu sovurmağa başlayacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən maliyyə uçurumu ilə təhdid olunan həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa

Buğa üçün mənasız alış-veriş üçün impulsları cilovlamaq və dayanmadan xərcləmək çətin olacaq. Getdikcə daha çox şey almaq istəyi sizi iflasa və maliyyə uçurumuna apara bilər.

Astroloqlar deyirlər ki, tezliklə Kainat onlara bir ibrət dərsi verəcək, bunun nəticələri daha bir müddət həll edilməli olacaq. Bunun qarşısını almaq üçün vəsaitin heç olmasa bir hissəsini kənara qoymalı və hər hansı xərcdən əvvəl yaxınlarınızla məsləhətləşməlisiniz.

Qız bürcü

Bu bürcün nümayəndələri hiyləgərliklərini və səbirsizliklərini bədəlini ödəyə bilərlər. Daha çox problemlə üzləşməmək üçün qaydalara əməl etməyə və tələsik risklərə getməməyə çalışın.

Nə qədər iddianızı sübut etmək və ya fikri müdafiə etmək istəsəniz də, rəhbərliklə mübahisələri unutmağınız məsləhətdir. İşdən çıxarılma ehtimalı və müvafiq olaraq maliyyə problemləri ilə üzləşə bilərsiniz.

Dolça

Dolçalar intuisiyanın səsinə qulaq asmalıdırlar, çünki sizi borc dəliyindən ancaq o xilas edəcək. Ola bilsin ki, ətrafınızda başqasının yaxşılığı naminə hər şeyə hazır olan son dərəcə təhlükəli insanlar var.

Riskli investisiyalardan çəkinin və yalnız ekstremal hallarda kredit verin. Sizin fitri mehribanlığınız və sadəlövhliyiniz sizə qarşı işləyə bilər və siz fırıldaqçıların qurbanına çevrilə bilərsiniz.

