Bu gün Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərində yerləşən İraq səfirliyi qarşısında Quranın bir nüsxəsi yandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Danimarka Patriotları" adlanan qrup üzvləri səfirliyin önündə İraq bayrağını tapdalayıb və "Quran"ı yandırıblar. Onlar qrupun sosial media hesablarında aksiyanı canlı yayımlayıblar.

Qeyd edək ki, son aylarda Danimarka və İsveçdə bir neçə dəfə müqəddəs "Quran" kitabı yandırılıb.

