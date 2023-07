“Qeyri-neft sektorunun ixrac imkanlarının artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov “Twitter” hesabında paylaşım edib.

Nazir qeyd edib ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında qeyri-neft məhsullarının ixracı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 20,6% artaraq 1 milyard 773,3 milyon dollar təşkil edib.

