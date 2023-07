Bu ilin əvvəlinə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin 19 497 işçisi olub.

Metbuat.az qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,3 % çoxdur.

2022-ci ildə səhmdar cəmiyyətinin işçilərin orta aylıq əməkhaqqı 481 manat təşkil edib. Bu isə 2021-ci ilə nisbətən 17,75 % çoxdur.

