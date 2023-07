Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları iyul ayında 65,9 milyard dollara çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının faiz dəhlizinin parametrlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov deyib.

O bildirib ki, strateji valyuta ehtiyatları son bir ildə 12,7% artıb.

