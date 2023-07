Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə ötən ilk dəfə tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbulu müsabiqə ilə həyata keçirilməyə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru Nurlan İsmayılbəyli bildirib.

Onun sözlərinə görə, artıq 234 namizədin yerləşdirilməsi həyata keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.