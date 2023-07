Bu ilin iyun ayında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “bir pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsilə 22,6 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft ixracı həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzin hazırladığı “İxrac icmalı”nın iyul sayında bildirilir.

Hesabata görə, bu, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,2 milyon ABŞ dolları yaxud 29,9 % çoxdur.

