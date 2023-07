İyunun 27-də Xankəndi-Gorus istiqamətində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) yeddi nəqliyyat vasitəsinin və 34 nəfərin qeydiyyatı aparılaraq onların “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsindən keçidi təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Caliber.Az məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, sərhəddə qeydə alınanlardan 11 nəfər BQXK əməkdaşı, 12 xəstə, 10 nəfər onları müşayiət edən şəxs və bir nəfər tibb bacısı olub.

Əlavə edək ki, 12 xəstə azərbaycanlı həkimlər tərəfindən müayinə olunub.

