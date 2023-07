Vatsap növbəti funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "WABetaInfo" portalı məlumat yayıb.



Artıq istifadəçilər həmsöhbətlərinə 60 saniyəlik video mesajlar göndərə bilərlər. Bunun üçün mətnlərin daxil edilməsi sahəsinin sağ hissəsindəki video düyməsini sıxıb saxlamaq lazımdır. Göndərilən görüntülər dairəvi şəkildə olacaq.



Sözügedən funksiya yaxın zamanda hamı üçün əlçatan olacaq.

