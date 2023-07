Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Dağlıya hökm oxunub. O, məhkəmənin qərarı ilə 9 il 6 müddətinə həbs edilib.

Metbuat.az meyxanaçının məhkəməsindən görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı ötən il noyabrın 9-da Bakının Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qonşusu - 1979-cu il təvəllüdlü İsgəndər Mehdiyevi maşınında bıçaqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Hadisəni törədən meyxanaçı könüllü olaraq polisə təslim olub.

