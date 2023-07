Azərbaycanda “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları” dəyişdi

Nazirlər Kabinetin 24 may 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, bundan sonra hüquqi şəxs yaratmadan təsis edilmiş büdcədənkənar dövlət fondlarının (dövlət sosial müdafiə fondu və işsizlikdən sığorta fondu istisna olmaqla) maliyyə əməliyyatları barədə illik hesabatlaı dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatla birgə təqdim olunacaq.

