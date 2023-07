Azərbaycanın Slovakiyada səfirliyi təsis ediləcək.

Metbuat.az bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı “Azərbaycan Respublikasının Slovakiya Respublikasında (Bratislava şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında” qanunu təsdiqləyib.

