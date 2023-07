İranda həbsdə olan azərbaycanlı azadlığa buraxıldı - FOTO

Azərbaycan vətəndaşı, İranda qondarma ittihamla həbs olunan, 31 yaşlı Validə Yusifova sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Təbriz Turan” teleqram məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, V.Yusifova 2 il 6 aya yaxın idi İranda həbsdə idi. O, Tehranda məşhur Evin həbsxanasının qadınlar bölməsində saxlanılırdı. V.Yusifova Tehran İnqilab Məhkəməsinin 15-ci şöbəsinin müdiri, hakim Əbülqasim Salvati tərəfindən saxta “casusluq” və qondarma “narkotik ticarəti” ittihamı ilə mühakimə olunmuşdu.

Xatırladaq ki, azərbaycanlı Fərid Səfərli də saxta casusluqda ittiham olunaraq İranda saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.