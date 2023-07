Şəhid və müharibə əlillərinin dövlət büdcəsi hesabına oxuyan övladlarının sayı açıqlandı

Ölkəmizin ərazi bütovlüyü və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş, eləcə də əlilliyi müəyyən edilmiş vətəndaşlarımızın ödənişli təhsil alan övladlarının təhsil xərcləri dövlət büdcəsi hesabına ödənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elm və Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu, ümumilikdə 2465 nəfərə şamil edilib. Onlardan 1863 nəfəri ali təhsil müəssisələrində (tibb müəssisələri də daxil), 577 nəfəri orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli, 25 nəfəri peşə təhsili müəssisələrində təhsil alanlardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.