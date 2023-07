Müğənni Nadir Qafarzadə sosial media hesabında ailəsi ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəkillərdə ifaçının oğlu Loğmanın həyat yoldaşı Əntiqə də yer alıb. O, gəlnini doğum günü münasibəti ilə təbrik edib.

"Nə yaxşı ki, doğulmusan, qızım. Ailəmizin ərköyünü, üzümüzdə təbəssüm yaradan çiçəyimiz, ad günün mübarək!" deyə, Qafarzadə paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, müğənninin oğlu Loğman Əntiqə ilə 2 il əvvəl ailə qurub.

