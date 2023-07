Ötən həftə İsveçdə Qurani-Kərimi yandıran Salvan Momika yanındakı Salvan Najem adlı şəxslə yenidən təxribat törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxribatçılar bu dəfə müqəddəs kitabı İsveç parlamentinin həyətində yerə ataraq tapdaladıqdan sonra yandırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.