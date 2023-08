Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda dəmir yolları ilə 3 753 456 milyon insan daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC öz “Facebook” səhifəsində paylaşım edib.

Qeyd olunur ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında dəmir yolları ilə sərnişindaşımada 51% artım olub.

“Bu ilin ilk 7 ayında dəmir yolları ilə sərnişindaşımada 51% artım olub. İlin əvvəlindən bu günə kimi qatarlarımızla 3 753 456 milyon insan səyahət edib”, - paylaşımda bildirilir.

