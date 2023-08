Dünyada ərzaq qiymətləri artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) hesabatında qeyd olunub. Qeyd olunub ki, buna səbəb anomal istilər və tədarüklə bağlı məhdudiyyətlərdir.

Agentlikdən bildirilib ki, iyul ayında qida məhsullarının qiymət indeksi 1,3 faiz artıb. İyun ayında iki illik minimuma çatdıqdan sonra üç ayda ilk dəfə olaraq belə bir artım qeydə alınıb. Qiymətlərin artmasına dünyada tədarüklə bağlı yaşanan problemlər təsir edib.

