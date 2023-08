Kiyevdəki “Vətən-ana” abidəsində SSRİ gerbinin əvəzinə Ukrayna gerbinin qoyulması Kiyev rejiminin mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarova deyib.

"Kiyev rejiminin və onun rəhbərlik etdiyi kiborqların bütün mahiyyəti budur. Ananın adını dəyişmək olmaz, o, təkdir. Onu yalnız sevmək lazımdır, amma onlar bunu bacarmır”, - Zaxarova bildirib.

