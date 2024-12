Böyük Britaniyanın Gürcüstandakı səfiri Gareth Uord ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Britaniyanın Gürcüstanın daxili işlər naziri Vaxtanq Qomelauri və DİN-in daha 4 əməkdaşına sanksiya tətbiq etməsi olub.

Xatırladaq ki, dekabrın 19-da Böyük Britaniya V.Qomelaurini və Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin bəzi əməkdaşlarını sanksiya siyahısına daxil edib.

