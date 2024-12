ABŞ Prezidenti Co Bayden 9-12 yanvar tarixlərində İtaliyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sonuncu dövlət səfərində dövlət başçısı Roma Papası Fransisk, İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella və Baş nazir Ciorcia Meloni ilə görüşəcək.

