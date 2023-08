​“Super Keno” 100 000 manat qazandırdı

Şəkidə lotereyada 100 000 manat qazanıldı.



Ölkənin qanuni və yeganə lotereya təşkilatçısı “Azərlotereya” qazandırmağa davam edir. Bu dəfə “Azərlotereya”nın "Super Keno" lotereyasının 23317 nömrəli tirajında 100 000 manat udulub. Uğurlu bilet Şəkidə yerləşən "Misli" məntəqəsindən alınıb.

Qeyd edək ki, hər gün Xəzər TV və “Azərlotereya TV” youtube kanalında saat 19:45-də canlı yayımlanan “Super Keno”da 1 000 000 manat böyük uduşa sahib ola bilərsiniz.

"Super Keno" və digər tirajlı lotereya biletlərini “Misli” məntəqələri, eləcə də “Misli.az” saytı, “Azərpoçt” şöbələri və “Azərlotereya” satış nöqtələrindən də əldə edə bilərsiniz.

