İkisindən biri gedir - "Real" seçimini etdi

“Real Madrid” Vinisius Junioru klubdan göndərməyi nəzərdən keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifi dəyərləndirərək, klubdakı maliyyə məsələlərini həll etmək istəyir. "The Mirror" qəzetinin məlumatına görə, klubun hücumçunu satmaq istəməsinin digər səbəbi Mbappenin onun mövqeyində oynamaq istəməsidir. Bildirilir ki, Mbappenin mərkəz hücumçusu mövqeyində oynaması onu qane etmir. Mbappenin uğursuz oyun nümayiş etdirməsi onun sevdiyi sol cinah mövqeyində oynamaması ilə əlaqələndirilir.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondunun Vinisius Juniora 1 milyard avro qazanacağı müqavilə təklif etdiyi irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.