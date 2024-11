Bu ƏDV-lərin 50 faizi geri qaytarıla bilər

Azərbaycanda teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti ilə bağlı ödənilən ƏDV-nin 50%-i geri qaytarıla bilər.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu, Vergi Məcələsinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı layihəsində öz əksini tapıb.

Bundan başqa, dəyişiklikyə əsasən, Azərbaycanda qeydiyyatından keçən və teatr, muzey və sinfonik orkestr, habelə film istehsalını və dublyajını həyata keçirən kinemateqrafiya müəssisələri və film produserləri həmin fəaliyyət üzrə istifadə etdikləri torpaqlara görə gələn il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə torpaq vergisindən azad edilir.

