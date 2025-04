Təzyiqin dərmanı bu meyvədə imiş

Yüksək qan təzyiqini idarə etmək üçün illərdir duz istehlakını azaltmaq tövsiyə olunur. Ancaq yeni araşdırmalar bu davranışın təkbaşına kifayət etmədiyini ortaya qoyub.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Kanadanın Vaterloo Universitetindən professor Anita Laytonun rəhbərlik etdiyi araşdırmaya görə, kaliumla zəngin qidaların qəbulu qan təzyiqində çox daha təsirli rol oynaya bilər.

"Mirror" qəzetində çıxan xəbərə görə, natriumu azaltmaqdansa, banan və ya brokoli kimi kaliumla zəngin qidaların istehlakı qan təzyiqinə daha müsbət təsir göstərə bilər.

Yeni tapıntılar gündəlik qida rasionumuzda kalium və natrium arasındakı tarazlığın yüksək təzyiqin idarə edilməsində əsas rol oynadığını göstərir. Banan, kartof, ispanaq və avokado kimi kaliumla zəngin qidalar qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edərkən, işlənmiş qidalar, fəst fud, pizza və çörək kimi qidalar yüksək miqdarda natrium ehtiva edir.

Kalium qəbulunun artırılması orqanizmdən artıq natriumu aradan qaldırmağa kömək edir. Bu, qan təzyiqinin tarazlaşdırılmasında mühüm bir addım olaraq görülür.

Digər tərəfdən, əlbəttə, araşdırmanın nəticələri banan və avokado kimi kaliumla zəngin qidaların qan təzyiqi üçün faydalarını ortaya çıxarsa da, yenə də duz qəbulunun azaldılması yüksək qan təzyiqi ilə mübarizənin ən təsirli yollarından biridir.

