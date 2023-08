Ukraynadakı münaqişənin nəticəsini ABŞ-da hakimiyyətin dəyişməsi müəyyən edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, CNN-nin məlumatına görə Kiyevin taleyi 2024-cü ildə keçiriləcək seçkilərdə amerikalı seçicilərin əlində ola bilər.

Nəşr yazır ki, Vladimir Zelenski hökuməti ABŞ və Qərbin böyük silah axınından asılıdır. Müharibənin nəticəsini həm də xarici amillər, o cümlədən ABŞ, Moskva və Avropa paytaxtlarında siyasi qüvvələrin dəyişməsi müəyyən edəcək.

Yəni ABŞ seçiciləri 2024-cü ilin noyabrında təkcə öz gələcəkləri barədə deyil, Ukraynanın taleyinin həllində böyük rol oynayacaqlar. CNN hesab edir ki, Ukraynanın ən böyük faciələrindən biri öz taleyi ilə bağlı məsələni həll edə bilməməsidir.

