“Aztelekom”da FETÖ əməliyyatı keçirilib? - AÇIQLAMA

“Müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən “Aztelekom” MMC-də iki şəxsin həbs edilməsi barədə yayılan məlumatla bağlı bildirmək istəyirik ki, “Aztelekom” MMC-yə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən mövzu ilə əlaqədar hər hansı sorğu, məlumat və s. daxil olmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Aztelekom" MMC məlumat yayıb.

“Bu kimi təsdiqini tapmayan məlumatların hansı səbəblərdən kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılması “Aztelekom” tərəfindən araşdırılır. Media nümayəndələrini rəsmi təsdiqini tapmayan məlumatları paylaşmamağa çağırırıq”, - qurumun məlumatında deyilir.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə “Aztelekom”da FETÖ ilə bağlı əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.