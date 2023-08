​100 000 AZN-dək mikrokreditlə biznesinizi böyütməyə başlayın

Kapital Bank sahibkarlar üçün mikrobiznes kreditləri üzrə kampaniya keçirir.

Kampaniya çərçivəsində 100 000 manatadək mikrokrediti 3 ilədək müddətə illik 15%-dən başlayan şərtlərlə əldə etmək mümkündür.



Təklifdən yararlanmaq üçün vaxt itirmədən Birbank Biznes saytı üzərindən onlayn kredit müraciəti edə bilərsiniz. Kampaniya 8 sentyabr 2023-cü il tarixinədək edilən kredit müraciətlərinə şamil olunur. Kampaniya haqqında ətraflı məlumat və onlayn sifariş üçün: https://bir.bank/bbmbpr.

Qeyd edək ki, Birbank Biznes-də sahibkarların hər gün istifadə etdiyi bir sıra xidmətlər var:

Birbank Biznes müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə dəstək göstərilir.

Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən Birbank Biznes sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business/ saytına keçid alın və ya 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.

