Avqustun 12-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bürkülü və qızmar diskomfort hava şəraiti gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tibbi-meteoroloji proqnozunda qeyd edilib.

Bildirilib ki, bu da əksər əhali üçün çox əlverişsizdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.