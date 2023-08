Qusar-Quba reysi ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu aşıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Quba rayonunun Digah kəndində baş verib.

Qeyd olunub ki, qəza nəticəsində 19 nəfər yaralanıb.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

