Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los-Anceles şəhərində səfərdə olan Amerika Televiziya Sənətləri və Elmləri Akademiyasının üzvü, Real Televiziyasının xüsusi müxbiri Kamran Qasımov bu şəhərdə ermənilərin 100 ildən artıqdır ki, kompakt şəkildə yaşadıqları "Little Armenia" qəsəbəsində olub, eksklüziv kadrlar çəkib.

Bu reportajda Karapet kilsəsi və Pibos erməni məktəbi qarşısındakı plakat xüsusi maraq doğurur.

Kamran Qasımovun reportajını təqdim edirik:

