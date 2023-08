İsti və bürkülü hava nə qədər davam edəcək? - AÇIQLANDI

Avqustun 14-ü saat 09:00-a olan faktiki açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, ölkə ərazisində isti və bürkülü hava şəraiti davam edir.

Avqustun 13-də ən yüksək temperatur Naxçıvan MR; Culfada 43 dərəcəyədək, Aran rayonları; Hacıqabulda 42 dərəcəyədək, Gəncə-Qazax zonası; Ağstafada 40 dərəcəyədək, dağlıq rayonlarda 33 dərəcəyədək yüksəlmişdir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə temperatur iqlim normasından 6.0° yüksək olmuşdur.

İsti hava dalğasının təsirinin tədricən azalacağı, ölkə ərazisində müşahidə olunan isti və bürkülü hava şəraitinin avqustun 17-dək davam edəcəyi gözlənilir.

