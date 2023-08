Sumqayıtın bir hissəsi işıqsız qaldı - SƏBƏB

Sumqayıtda transformatorda baş vermiş yanğın nəticəsində şəhərin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 16-cı mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, ötən gün axşam saatlarında ərazini elektrik enerjisi ilə təmin edən transformatorda yanğın baş verib.

Nəticədə mikrorayon ərazisində elektrik enerjisinin verilişi kəsilib və xeyli sayda ev işıqsız qalıb.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub və yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

Amma evlərə və mənzillərə elektrik enerjisinin verilişi tam bərpa olunmayıb.

"Azərişıq" ASC-nin “Şimal” Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin "Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsi"ndən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, hazırda qeyd olunan ərazidə təmir-bərpa işləri aparılır.

Bildirilib ki, qısa zaman ərzində ərazidəki evlər və mənzillər elektrik enerjisi ilə tam təmin ediləcək.

