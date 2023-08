Bu il 217 min manatadək vəsait istehlakçılara geri qaytarılıb

Cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində istehlakçı hüquqlarının qorunması və istehlak bazarına nəzarət sahəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində ümumilikdə 4109 vətəndaş müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az Dövlət Xidmətinin yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, bu, 2022-ci ilin müvafiq dövründə qeydə alınan göstəricidən (3372 müraciət) 21,9% yüksəkdir.

Hesabat dövrü ərzində Dövlət Xidmətinə daxil olan 1463 müraciət təmin olunub ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 9,8% artım deməkdir. Təmin olunan müraciətlər nəticəsində 216 878 manat vəsait istehlakçılara geri qaytarılıb, 36 501 manat məbləğində dəymiş ziyan ödənilib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2022-ci ilin müvafiq dövründə Dövlət Xidmətinə daxil olmuş 1332 müraciət təmin olunub, 188 298 manat vəsait istehlakçılara qaytarılıb, 15 080 manat dəyərində dəymiş ziyan ödənilib.

Cari ilin yanvar-iyul aylarında daxil olan vətəndaş müraciətlərinin araşdırılması zamanı təqdim olunan sübutlara əsasən 8 fiziki şəxs Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin inzibati tənbeh vermə haqqında qərarı ilə cərimə olunub, 38 hüquqi şəxs barəsində tərtib olunmuş protokol və toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.

İnzibati xəta barədə protokollar 24 halda mal satan və ya əhaliyə xidmət göstərən şəxslər tərəfindən malın (xidmətin) ölçüsünə, çəkisinə, hesabına, habelə istehlak xüsusiyyətinə və ya keyfiyyətinə dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması, 8 halda qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarla müqayisədə istehlakçının hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtlərin müqaviləyə daxil edilməsi, 6 halda satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarının pozulması, 3 halda dərman vasitəsinin Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətdən fərqli qiymətə satılması, 3 halda istehlakçıların hüquqlarının və ya ticarət qaydalarının pozulmasının aradan qaldırılması haqqında istehlakçı hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxslərinin qanuni yazılı tələblərinin yerinə yetirilməməsi, 1 halda ictimai iaşə müəssisəsində istehlakçılara təqdim olunan menyunun düzgün tərtib olunmaması, 1 halda isə istehlakçını maraqlandıran malın (işin, xidmətin) qiyməti, istehlak xassələri, əldə edilməsi şərtləri, təminat öhdəlikləri və iddiaların irəli sürülməsi, malın işlədilməsi, saxlanılması və təhlükəsiz istifadəsi üsulları və qaydaları barəsində satıcı tərəfindən istehlakçıya məlumatın verilməməsi ilə əlaqədar tərtib edilib.

