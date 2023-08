Azərbaycanda idxal edilən buğdanın qiyməti son bir ildə enməkdə davam edir.

Belə ki, 2022-ci il ilin iyun ayında buğdanın bir tonu 419 dollar olmuşdusa, 2023-cü ilin iyul ayında az qala yarıbayarı, 46 faiz azalaraq 225 dollara enib. Ötən dövrdə 50 kiloqramlıq un kisəsinin topdan satış qiyməti isə 36 faiz azalaraq 40 manat 70 qəpikdən 26 manat səviyyəsinə enib.

Bəs görəsən çörəyin qiyməti azala bilərmi?

Ətraflı Baku TV-nin reportajında:

