2023-cü ilin iyul ayının 1-nə işğaldan azad edilmiş rayonlarda muzdla çalışan işçilərin sayı 49.5 min nəfər təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, ən çox muzdla çalışan işçilərin sayı Ağdam rayonunda(13.3 min nəfər) olub.

Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş rayonlarda ən yüksək əməkhaqqı Şuşada olub. Belə ki, Şuşada yanvar-iyun ayları üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı 812.9 manat təşkil edib.

