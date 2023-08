İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil müəssisələrinin bərpası nəticəsində Şuşa şəhər 1 nömrəli və Füzuli şəhər 1 nömrəli tam orta məktəblərinə işə qəbul aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

Bildirilib ki, sözügedən məktəblərdəki mövcud olan vakant yerlər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsinə təqdim edilib.

