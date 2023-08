Ermənistanda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Ermənistan ərazisində maqnitudası 4,1, dərinliyi 6 km olan təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələ Gədəbəy və Tovuz rayonlarda hiss olunub.

