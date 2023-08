Keçmiş arvadını öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

Qəsdən adam öldürməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şəmkir rayon prokurorluğu məlumat yayıb.

Cari il aprelin 19-da Şəmkir rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Günay Musayevaya xəsarət yetirilməsi faktı üzrə rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb.

İstintaqla 1990-cı il təvəllüdlü Zirəddin Zirəddinzadənin Şəmkir şəhəri, Həzi Aslanov küçəsində yerləşən ofislərin birində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı keçmiş arvadı Günay Musayevaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Zirəddin Zirəddinzadəyə Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.1 (qəsdən adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

