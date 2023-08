Avropada qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün təxminən 500 dollara qalxıb.

Metbuat.az İCE birjasının məlumatlarına əsasən xəbər verir ki, qaz sonuncu dəfə bu qiymətə cari ilin iyununda satılıb.

Dünən isə qazın 1000 kubmetinin qiyməti 480 dollar olub.

